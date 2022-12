Verstorbene würdig auf dem letzten Weg begleiten

„Helfen bringt Freude“, die Spendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“, hilft auch an ungewöhnlichen Orten, findet für ungewöhnliche Fragen pragmatische Lösungen: „Könnt ihr mir helfen? Ich würde gerne verstorbene Christen in Zukunft würdig bestatten“, hatte im März der chaldäisch-katholische Bischof von Dohuk in der Autonomen Region Kurdistan, Azad Sabri Shaba, die Freunde aus Deutschland gefragt. Seit einigen Wochen ist in der Großstadt ein gebrauchter Bestattungswagen im Einsatz: Die Spende eines Spezialfahrzeugbauers aus Norddeutschland.

Bischof Azad Sabri Shaba ist erst seit dem vergangenen Jahr Oberhirte der kleinen chaldäisch-katholischen Gemeinde in Dohuk. Der 56-Jährige, der in Rom studiert und dort auch promoviert hat, war nach Jahren in der Seelsorge in Kurdistan Auslandspfarrer in der schwedischen Hauptstadt Stockholm.

Christen wollen wahrnehmbar sein

Nach seiner Wahl zum Bischof in Dohuk dreht er an einigen Stellschrauben: „Ich will den Unterschied deutlich machen!“ Christen müssen sich nach seinen Worten deutlich im vom Islam geprägten Umfeld profilieren, um wahrnehmbar zu bleiben: Denn nur noch 200.000 Christen leben nach Schätzungen der Kirche und Hilfsorganisationen heute im Irak – von einst bis zu 1,4 Millionen Ende der 1980er-Jahre. Durch den Krieg gegen Iran, der US-Invasion 2003 und der Gewalt und Vertreibung durch den IS vor allem im Nordirak haben sie leidvolle Jahre erlebt.

Besonders die Seelsorge für Trauernde liegt dem Bischof am Herzen: „Sie haben es ohnehin schwer, haben einen lieben Angehörigen verloren: In diesen einzigartigen und unwiederbringlichen Momenten, die sie besonders intensiv erleben, kommt es auf Pietät, auf Würde, auf Stil an.“ Die Kirche als Gemeinschaft verstehe sich als Gemeinschaft der Lebenden und der Toten und sei deshalb Trägerin eines fortdauernden kulturellen Gedächtnisses über den Wechsel der Zeiten hinweg. Sie ist Erinnerungsgemeinschaft. Für den Transport der Verstorbenen zum Friedhof aber stand der Gemeinde nur ein gewöhnlicher Pickup, ein Transporter mit offener Ladefläche, zur Verfügung: „Und das halte ich für unangemessen.“

Firma aus NRW stellt Fahrzeug zur Verfügung

Die Suche in Deutschland war kurz und erfolgreich, sie endete im nordrhein-westfälischen Heiden, bei der Firma Kuhlmann Cars: „Wir sind neben einem italienischen Hersteller Marktführer im Bestattungswagenbau in Deutschland und Europa“, sagt Michael Legrand, der in der Kuhlmann-Geschäftsleitung für den Vertrieb verantwortlich zeichnet: „Das Besondere an unserer Arbeit ist, dass wir als Sonderfahrzeugbauer viele Komponenten selbst herstellen.“

Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an drei Standorten in Heiden, Ramsdorf und Borken – darunter sind Kfz-Mechatroniker, Karosseriebauer, Lackierer und Industriemechaniker sowie Mediengestalter. Deren Fähigkeiten waren bei dem Anliegen aus Kurdistan gefragt.

Denn für die außergewöhnliche Anfrage aus Kurdistan stellte das Kuhlmann-Führungsteam ein Gebrauchtfahrzeug zur Verfügung, das den besonderen Anforderungen genügen sollte: „Wir helfen hier gerne und selbstverständlich, die Bestattungskultur ist schließlich Grundlage unseres Geschäftes“, heißt es aus der Führungsmannschaft.

Michael Legrand erläutert aus der Praxis: „Wir haben das Fahrzeug relativ aufwendig instand gesetzt.“ Schweißarbeiten waren notwendig, um am Ende eine neue TÜV-Plakette zu bekommen. „Das erscheint vielleicht nicht zwingend notwendig für den Export, aber es ist unser Anspruch“, berichtet Legrand. Michael Salzmann, Kuhlmann-Geschäftsführer, sieht mehr als nur den Aufwand: „Das ist eine tolle Gelegenheit für die Völkerverständigung.“

In Kurdistan ist das Fahrzeug seit einigen Wochen im Einsatz. Bischof Azad Sabri Shaba berichtet, dass Muslime den Verstorbenen ihre Ehre bezeugen, wenn das Fahrzeug durch die Straßen von Dohuk fährt.

Sieben Werke der Barmherzigkeit

Selbst das Oberhaupt der chaldäisch-katholischen Kirche, Kardinal Louis Raphael Sako, für den der Dialog zwischen Christen und Muslimen wichtig ist, hat sich mit der außergewöhnlichen Initiative von „Helfen bringt Freude“ aus Baden-Württemberg und Kuhlmann Cars aus Nordrhein-Westfalen beschäftigt und begrüßt sie ausdrücklich. Konkret wird Sako, wenn er erklärt: „Hochkulturen erkennt man stets an ihrem sorgsamen Umgang mit den Toten – schauen Sie beispielsweise nach Ägypten, auf die Hochgräber für die Pharaonen, die Pyramiden. Auch Christen haben ihre Toten stets sorgsam bestattet.“

Weiter steige das Ansehen der Christen im Irak, wenn die kleine Minderheit ihre Verstorbenen auf dem letzten Weg mit Würde und Anstand, Andacht und Trauer begleite. Schließlich, so sagt der Kardinal im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, sei an die Sieben Werke der Barmherzigkeit zu denken, die die katholische Kirche in ihrer Tradition nennt: „Tote begraben, heißt es dort! Und darum ist eure Initiative ebenso richtig wie wichtig für uns! Danke dafür.“