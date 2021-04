„Verstehen Sie Spaß?“: Victoria Swarovski wird gefoppt

Unter Tränen sucht die Moderatorin Victoria Swarovski (27) ihren Welpen Winnie, den ein Fachmann mit einem Staubsauger aus einem Lüftungsschacht holen will.

Die Sängerin Sarah Lombardi (28) hängt mit Leichtigkeit ihren an sich gut trainierten Kollegen Luca Hänni (26) bei einem Fitnessvergleich ab. Und der TV-Koch Horst Lichter (59) erfährt, dass sein geliebter Oldtimer Schrott sein soll.

Doch die gute Nachricht: Alle drei wurden nur reingelegt - als Opfer in der ersten „Verstehen Sie Spaß?“-Ausgabe des Jahres, die das Erste, ORF und SRF am Samstag (17.4., 20.15 Uhr) live aus München zeigen. Ebenfalls gefoppt wird in der Show mit Gastgeber Guido Cantz (49) die Moderatorin Sonja Zietlow (52). Als Lockvogel mit dabei sind Schauspieler Jürgen Vogel (52) und Comedian Martin Reinl (45).

Wegen der Corona-Pandemie darf kein Publikum im Studio sein, wie der SWR am Donnerstag mitteilte. Die Fernsehzuschauer sollen aber den ersten gemeinsamen Auftritt von Lombardi und Hänni zu sehen bekommen, die ihre neuen Titel „Love is Love“ und „Durch die Nacht“ vorstellen.

