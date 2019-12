„Verstehen Sie Spaß?“ bei TV-Zuschauern am beliebtesten

Die Weihnachtsausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ stand am Samstagabend in der Gunst der Fernsehzuschauer am höchsten.

3,85 Millionen sahen die abendfüllende ARD-Unterhaltungsshow um die versteckte Kamera mit Moderator Guido Cantz. Das entsprach einem Marktanteil von 13,8 Prozent. Zuvor hatte die „Tagesschau“ allein im Ersten 5,98 Millionen Zuschauer (22,4 Prozent).

Dahinter landete mit 3,43 Millionen Zuschauern (12,1 Prozent) die ZDF-Show „Der Quiz-Champion“ mit Johannes B. Kerner. RTL setzte zur besten Sendezeit mit „Das Supertalent“ ebenfalls auf Show und hatte 3,15 Millionen Zuschauer und damit eine Quote von 12,2 Prozent.

Sat.1 zeigte den US-Animationsfilm „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“, der 2,16 Millionen vor die Bildschirme zog (7,4 Prozent). Für den Science-Fiction-Film „Das fünfte Elemente“ auf ProSieben interessierten sich 1,26 Millionen Menschen (4,4 Prozent) und für die US-Komödie „Sherlock Holmes - Spiel im Schatten“ auf RTLzwei 0,78 Millionen (2,7 Prozent).

Auf Vox lief der US-Animationsfilm „Arlo & Spot“ und hatte 0,97 Millionen Zuschauer (3,3 Prozent). Für den US-Thriller „Die Bourne Verschwörung“ auf ZDFneo interessierten sich 0,77 Millionen Menschen (2,6 Prozent).