Verschwundenes Lügde-Beweismaterial: Kein konkreter Hinweis

Von Schwäbische Zeitung

Innerhalb einer knappen Stunde haben Betrüger am Mittwoch in Göppingen versucht, an Geld zu kommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, sind aber insgesamt sechs Mal damit gescheitert.

Zwischen 21.20 Uhr und 22.10 Uhr registrierte die Göppinger Polizei sechs Anzeigen wegen versuchten Betruges. Die Angerufenen sind wie meistens ältere Menschen, etwa im Alter von 80 Jahren.

Der Betrüger gab sich als Polizist aus. Er sagte, dass eine Einbrecherbande festgenommen worden sei.