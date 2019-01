Verschollener Fußballer Sala schickte noch Nachricht

Die CDU hat das Kandiaten-Karussell zur OB-Wahl sehr schnell in Gang gesetzt, nachdem OB Karl Hilsenbek beim Neujahrsempfang bekannt gegeben hat, dass er nicht mehr antreten will. Auch wenn die Bewerbungsfrist erst am 15. März mit der Ausschreibung im Staatsanzeiger beginnt, will die Ellwanger CDU noch diese Woche entscheiden, ob sie sich hinter Michael Dambacher stellt oder nicht. Dambacher ist Bürgermeister in Bühlertann und gebürtiger Ellwanger.