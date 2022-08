„Schtimmt dees?“: Verschluckt jeder Mensch acht Spinnen im Jahr?

Es ist die absolute Horrorvorstellung aller Arachnophobiker: Man schläft, bekommt nichts mit, und eine Spinne nähert sich. Sie klettert auf einen drauf, übers Gesicht und direkt in den Mund hinein. Dann schluckt man sie. Acht mal im Jahr soll das jedem Menschen angeblich im Durchschnitt passieren, heißt es oft.

Aber ist was dran an der Behauptung, jeder Mensch isst Spinnen im Schlaf? Gott sei Dank muss man sagen: Nein, dafür gibt es keinerlei Belege.

Spinnen sehen Menschen als Gefahr

Zum einen liegt es gar nicht in der Natur der meisten Spinnen, herumzulaufen. Sie sitzen lieber in ihren Netzen – und bleiben auch da. Nur paarungswillige Männchen gehen ab und an auf Wanderung, genauso wie ein paar wenige Arten, die tatsächlich jagen.

Doch auch bei denen muss man sich keine großen Sorgen machen. Im Bett, wo der Mensch schläft, gibt es für die Spinnen keine Insekten, die sie aus ihren dunklen Ecken anlocken könnten.

Im Gegenteil: Den Menschen, selbst wenn dieser schläft, nehmen die Tiere als Gefahr wahr. Sie sind sehr empfindlich für Vibrationen, und schon die Atmung und der Herzschlag reichen, um sie fernzuhalten.

Der eigene Körper als letztes Hindernis

Schlussendlich müsste man ja auch mit offenem Mund schlafen, damit eine Spinne hineinkrabbeln kann. Das tun die wenigsten und wenn, dann schnarchen sie oft. Also noch mehr Vibrationen, die für die Krabbeltiere wie eine Neontafel mit der Aufschrift „Gefahr!“ sind.

Ist eine Spinne mutig – oder dumm – genug, das zu ignorieren, bemerkt der Mensch ihr Krabbeln auf seiner Haut auch im Schlaf und würde sie zur Seite wischen. Und selbst wenn das scheitert: Eine Spinne, also ein Fremdkörper im Hals, würde einen Würgereflex hervorrufen, kein Schlucken.

Es sind also viel zu viele Zufälle und „Selbst wenns“, die zusammenkommen müssten, damit man im Schlaf auch nur eine Spinne schluckt. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Es können also alle beruhigt ein Nickerchen machen.