Deutschland ließ sich Zeit mit der Ehrung der ungeliebten Helden. Erst 1954, fast ein Jahrzehnt nach dem Untergang des NS-Staats, erinnerte die Bundesrepublik offiziell an den Widerstand gegen Hitler.

Auch nach dem Staatsakt mit Bundespräsident Theodor Heuss tat sich die Nachkriegsgesellschaft schwer damit, die Opposition gegen die Nazis angemessen zu würdigen. Auch in der DDR wurden Widerständler lange als „Reaktionäre“ gebrandmarkt - und später in die SED-Propaganda eingespannt.

Das spürten vor allem die Nachkommen der Verschwörer. Sie waren „Verräterkinder“ - so der Titel einer Dokumentation über den Lebensweg der Tochter und Söhne des Widerstands. Die ARD zeigt den Film an diesem Montag um 23.20 Uhr.

Christian Weisenborn, Sohn des Schriftstellers Günther Weisenborn, der als Mitglied der „Roten Kapelle“ nur knapp der Hinrichtung entkam, hat die Angehörigen der Widerständler interviewt. Auch siebzig Jahre nach dem fehlgeschlagenen Anschlag auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 sind sie von der Erinnerung an das Schicksal der Eltern und den Feindseligkeiten danach gezeichnet.

Zum Beispiel Axel Smend: Sein Vater Günther Smend gehörte zum Kreis der Verschwörer um Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Der Wehrmachts-Offizier wurde im Gefängnis Plötzensee hingerichtet. Noch heute schnürt sich dem Sohn der Hals zu, wenn er von einem Schulgespräch der Mutter erzählt. Mit verweinten Augen sei sie nach Hause gekommen. Vom „Sohn eines Verräters“ sei nichts anderes zu erwarten, habe der Lateinlehrer die schlechten Noten begründet.

Oder Saskia von Brockdorff. Ihre Mutter Erika gehörte zur „Roten Kapelle“. Auch sie wurde in Plötzensee durch das Fallbeil enthauptet. Jahrzehnte konnte die in der DDR lebende Tochter nicht verstehen, warum ihre Mutter sie als Kind solchen Gefahren ausgesetzt habe. Der Vater weigerte sich, darüber zu sprechen. Erst 63 Jahre später wird Saskia der Abschiedsbrief der Mutter ausgehändigt - ein letztes Lebenszeichen des Schmerzes und der Liebe. Ihr Leben wäre anders verlaufen, hätte sie den Brief als Kind gekannt. So sei das Leben eben, sagt sie heute resigniert.

Auch Hans Coppi junior kämpft mit den Empfindungen. Seine Eltern Hilde und Hans Coppi waren Kommunisten, auch sie wurden in Plötzensee hingerichtet. In der DDR wurde der Sohn als Heldenkind verehrt - eine zweifelhafte Würdigung, mit der er nie zurechtkam. Stasi-Minister Erich Mielke ließ einen Film über die „Rote Kapelle“ drehen. Darin telegrafiert Hans Coppi Hitlers Pläne nach Moskau. Doch solche Telegramme, das fand der Sohn später heraus, hatte es nie gegeben, die DDR habe an einer Legende gestrickt. Hans Coppi Junior geht heute mit der öffentlichen Erinnerung vorsichtig um. „Ich kann auch nicht die anderen erreichen mit dem, was mich schmerzt“, sagte er.

In vielen Familien herrschte Sprachlosigkeit. Mit seiner Mutter habe er nie über den hingerichteten Vater sprechen können, sagt Alfred von Hofacker, Sohn Caesar von Hofackers, der die Verschwörer des 20. Juli von Paris aus unterstützte. Zunächst glühender Nazi, dann Widerständler - „diese Extreme zusammenzuführen, war sehr schwer“. Erst viel später entdeckte Alfred auf dem Dachboden eine Kiste mit Briefen seines Vaters. Plötzlich sei ihm dieser ferne Mensch emotional greifbar geworden.

„Die 50er Jahre waren keine schöne Zeit für die Kinder des Widerstands“, sagt Johannes Tuchel, Leiter der Berliner Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Es sind gebrochene Biografien, die Filmemacher Christian Weisenborn einfühlsam nachzeichnet, Lebenswege von Erwachsenen, die das von den Vätern und Müttern erlittene Leid nie losgelassen hat und die später um Anerkennung kämpfen mussten.

Verräterkinder