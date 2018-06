Vermeintliches Mordopfer plante Abtauchen vor 31 Jahren genau

Die vermeintlich ermordete Frau aus Braunschweig, die nach 31 Jahren in Düsseldorf wieder aufgetaucht ist, hat ihr Abtauchen genau geplant. Wochen, bevor die damals 24-Jährige verschwand, habe sie eine Wohnung in Gelsenkirchen angemietet und Geld zur Seite gelegt, teilte die Polizei mit. Die junge Frau ließ alles so aussehen, als sei ihr etwas zugestoßen. Die Mutter und der Bruder der heute 55-Jährigen hätten fassungslos darauf reagiert, dass ihre Tochter und Schwester noch lebt.