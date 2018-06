Verlorene Geldbörse bringt Mann hinter Gitter

Eine sofortige Neuausschreibung des Restaurants auf der Veitsburg fordert der Ravensburger Stadtrat Rolf Engler. Wirt Michael Kruwinnus hat, wie berichtet, den Bettel hingeworfen. Kommunalpolitiker Engler befürchtet, dass eine Ausschreibung der Pacht im Herbst, wie von der Stadt geplant, zu Verzögerungen führt – und das Restaurant auch noch im Sommer 2019 dicht ist.

Rolf Engler (CDU) verlangt daher in einem Schreiben an Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp, dass das Thema Veitsburg-Restaurant gleich am Montag im ...