Verletzte bei Unglück mit deutschem Reisebus in der Schweiz

Die Zukunft der Markthalle am Charlottenplatz steht auf dem Spiel. Die Weinhändlerin Lucia Rauch schließt ihren Laden Ende Dezember, die Metzgerei hat bereits geräumt, und mit der Bäckerei geht es laut Stadtverwaltung auch Ende April 2019 nicht weiter. Es soll renoviert werden und ein neues Konzept für die Halle soll her.

Lucia Rauch hat private Gründe, weswegen sie ihren Weinhandel nicht mehr weiter betreiben will. Die Zustände in der Halle, so ist es zwischen den Zeilen heraus zu hören, spielen dabei auch eine Rolle.