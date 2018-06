Verletzte bei Selbstmordanschlag im westtürkischen Bursa

Eine Selbstmordattentäterin hat in der westtürkischen Millionenmetropole Bursa mehrere Menschen verletzt. Nach Angaben von Gesundheitsminister Mehmet Müezzinoglu zündete die 25-Jährige ihren Sprengsatz neben der historischen Großen Moschee. Von den 13 Verletzten schwebe keiner in Lebensgefahr, sagte er. Ministerpräsident Ahmet Davutoglu sagte, das Innenministerium untersuche die Identität der Attentäterin und das hinter ihr stehende Netzwerk. In den vergangenen Monaten hatte es in der Türkei mehrfach Terroranschläge gegeben.