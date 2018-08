Die aus Deutschland vor ihrem mutmaßlichen IS-Peiniger in den Irak geflüchtete Jesidin Aschwak Talo soll sich in der autonomen kurdischen Region im Irak sicher fühlen. Das bestätigte Barham Ali, der Chef der kurdischen Nachrichtenseite „Basnews“, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Er hatte Talo als erster in einem Camp für Vertriebene in der nordirakischen Provinz Dohuk interviewt. Die Frau hatte angegeben, im Februar 2018 in Schwäbisch Gmünd einen Kämpfer des so genannten Islamischen Staats namens Abu Humam gesehen zu haben.