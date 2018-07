Verlage starten iPad-Applikationen

Hamburg/Berlin (dpa) - Zum Verkaufsstart des iPads in Deutschland an diesem Freitag starten mehrere deutsche Zeitungs- und Zeitschriftenverlage Applikationen für den neuartigen Apple-Computer.

Das Medienhaus Axel Springer („Bild“, „Die Welt“) bietet seine kostenpflichtigen Apps der Zeitung „Die Welt“ und des Lifestyle- Magazins „The Iconist“ ab sofort im deutschen Kiosk von Apple an. „Der Spiegel“ ist ebenfalls als App gegen eine Gebühr für den Tablet- Computer verfügbar. „Focus Online“ setzt hingegen auf ein kostenloses Angebot seiner Inhalte, wie am Donnerstag bekanntgegeben wurde.

Die „Welt“-App für das iPad richtet sich nach dem Prinzip der gedruckten Zeitung. Mit einem Handstreich über die Benutzeroberfläche können die Leser in der Zeitung blättern. Nach einer kostenfreien Einführungsphase von 30 Tagen müssen sie für die „Welt“-App 11,99 Euro im Monat zahlen. Dabei gibt es die Ressorts „Weltreporter“ und „Geschichte“ exklusiv für iPhone und iPad, sie erscheinen nicht in der gedruckten „Welt“, wie Springer erklärte. „The Iconist“ erscheint zunächst einmal im Quartal für jeweils 4,99 Euro. Die „Bild“-Zeitung will zu einem späteren Zeitpunkt ein eigenes iPad-Angebot in den Apple-Kiosk bringen.

Europas größtes Zeitungshaus erwirtschaftet bereits rund 20 Prozent des Umsatzes aus Internet-Erlösen. Vom iPad erhofft sich der Verlag steigende Erlöse, die den allgemeinen Rückgang im Printgeschäft langsam ausgleichen können.

Die „Spiegel“-App werde den vollständigen Inhalt des Nachrichtenmagazins in einer neuartigen Optik präsentieren, erweitert durch multimediale Inhalte wie Video-Dokumentationen und Foren, wie der Hamburger Spiegel-Verlag mitteilte. Die aktuelle „Spiegel“- Ausgabe könne mit der Applikation am Samstagabend von 22 Uhr an auf das iPad geladen werden. Der einmalige Bezug kostet 3,99 Euro, das Probe-Abonnement für elf Ausgaben 29 Euro. Das reguläre Abonnement werde wie der Printtitel 3,65 Euro pro Ausgabe kosten.

Die „Focus Online“-App ist kostenlos und gliedert sich in drei Module: neueste Nachrichten, aktuelle Videos und vertiefende Inhalte der Ressorts, wie es hieß. Mit einer Suchfunktion könne im gesamten Archiv von „Focus“ und „Focus Online“ recherchiert werden. Mit einem Handwischer könne der Leser die Ressorts und deren Themen durchblättern.

Axel Springer: http://www.axelspringer.de

„Spiegel“: www.spiegel.de

„Focus“: www.focus.de