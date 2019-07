Verkehrsstreit: Söder kritisiert Tirol und Salzburg

Im Verkehrsstreit mit Österreich hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder das Vorgehen der Nachbarn bei den regionalen Fahrverboten angeprangert und bayerische Ferienziele als Alternative hervorgehoben. „Ich finde das Verfahren der Tiroler und der Salzburger keinen guten Stil“, sagte Söder. In dem Streit kommt es am Mittag zu einem Krisentreffen in Berlin. Dazu hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer unter anderem seinen österreichischen Kollegen Andreas Reichhardt eingeladen.