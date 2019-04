Verkehrsminister stellen Ergebnisse ihrer Konferenz vor

Kameras an verschiedenen Straßen, dunkle Plastikkästen und ein Anhänger mit dem Aufdruck „Geovista“ sind am Montagabend und Dienstag in Spaichingen und Balgheim zu sehen gewesen. Der Grund: Verkehrserhebungen für die Umgehungsstraßenplanung Spaichingen/Balgheim.

Dabei haben Kameras an 15 Knotenpunkten gefilmt, wie viele Pkw, Transporter und Lkw von wo kommend in welche Richtung gefahren sind, informiert auf Anfrage dieser Zeitung Florian Krentel, Projektleiter Ortsumfahrung B 14 Balgheim/Spaichingen im Büro Fichtner Water and ...