Verkauf von Silvesterböllern startet

Wenn Simon Eisebraun vom Rutenfest erzählt, dann strahlen seine Augen vor Begeisterung. Der 32-Jährige ist Ravensburger – und zwar durch und durch. Dass er insgesamt mehr als zehn Jahre in Stuttgart gelebt hat, hat daran nichts geändert. Im Gegenteil: Seit er im Mai 2017 wieder in die Region gezogen ist, weiß Eisebraun ihre Vorzüge nur noch mehr zu schätzen. Die Ruhe, die Zeit für Freunde und Familie und die besondere Kameradschaft in der Trommlergruppe, mit der er am Rutenfest durch Ravensburg zieht.