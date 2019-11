Verhindern Rechtsanwälte schnelle Scheidungen in Deutschland?

„Pünktlichkeit auf der Bodenseegürtelbahn soll verbessert werden“: So lautet der Titel einer Mitteilung des Verkehrsministeriums, die einen Fahrplanwechsel zum 15. Dezember ankündigt. Hört sich gut an. Allerdings verbirgt sich dahinter eine Anpassung der Abfahrtszeiten an die Verspätungen, die dadurch entstehen, dass der neue LINT 54 länger braucht als die alten Triebwagen, um die Türen zu öffnen und zu schließen. Eine Folge der Umstellung: Regionalexpressfahrer aus Richtung Lindau erwischen in Friedrichshafen die Züge nach Radolfzell nur noch ...