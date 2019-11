Verheerendes Feuer in US-Wildtierpark tötet drei Giraffen

Bei einem verheerenden Brand in einem Wildtierpark im US-Staat Ohio sind mindestens zehn Tiere ums Leben gekommen. Der African Safari Wildlife Park in Port Clinton teilte auf seine Facebook-Seite mit, das Feuer am Thanksgiving habe drei Giraffen, drei Pinselohrschweine, zwei Antilopen und einen Springbock getötet. Die übrigen rund 400 Tiere seien sicher. Menschen sei nicht zu Schaden gekommen. Der Grund für den Brand sei noch unklar.