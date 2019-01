Verfassungsschutz gab Hinweis auf terrorverdächtige Iraker

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat der Polizei erste Hinweise auf die drei Iraker geliefert, die in Schleswig-Holstein einen islamistisch motivierten Terroranschlag geplant haben sollen. Das teilte Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin mit. Die drei Männer wurden am frühen Morgen im Kreis Dithmarschen festgenommen. Sie sollen versucht haben, eine Bombe herzustellen. Seehofer lobte die gute Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern bei den Ermittlungen.