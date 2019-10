Verfassungsgericht verkündet Entscheidung zu Anti-IS-Einsatz

Von Schwäbische Zeitung

Ein ohne Kennzeichen auf dem Marienplatz im Bereich des Holzmarktes abgestellter Opel Vectra hat am Mittwoch viele Menschen in Ravensburg, auch in den sozialen Medien, beschäftigt. Nun hat die Polizei das Rätsel aufgelöst – zumindest teilweise.

Ein Mitarbeiter einer Automobilwerkstatt in der Südstadt stellte nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Dienstag gegen 2.45 Uhr einen 19-jährigen Mann fest, der sich in einem der Büroräume schlafen gelegt hatte.