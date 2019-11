Verdacht auf Wilke-Wurst: Grillfackeln sichergestellt

In Friedrichshafen ist Prostitution ein blühendes Geschäft. Die Grenznähe und die Messe ziehen viele Freier an. Das sollte verboten werden, sagt Monika Wäscher-Göggerle, Frauenbeauftragte des Bodenseekreises. Sie will die Freier und nicht die Prostituierten kriminalisieren. Reporterin Anne Jethon hat sich mit ihr unterhalten.