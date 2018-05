Verdacht auf illegale Abschalteinrichtung bei Audi-Modellen

Keine Rezeption, kein Zimmerservice, kein Garnix - nur schlafen. Das bietet ein Hotel im Kreis Ravensburg, das komplett ohne Personal auskommt.

Ein leises Surren und die Tür zum Hotelzimmer Nummer 101 öffnet sich. Eigentlich ganz normal. Doch beim AI Hotel in Aichstetten ist dieses Surren etwas ganz Besonderes. Denn wo in anderen Hotels die Gäste mit einem Lächeln und freundlichen Worten an der Rezeption empfangen werden, gibt es bei diesem Hotel nichts weiter als diesen leisen Ton der Zimmertür.