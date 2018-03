Verdächtiger nach Leichenfund in Haft

Nachdem in einem Wald bei Zezikon im Schweizer Kanton Thurgau eine in einem Teppich eingewickelte Frauenleiche gefunden worden war gibt es nun eine Festnahme.

Die Schweizer Polizei habe im Zusammenhang mit dem Tod der 20 Jahre alten Frau aus Serbien am Donnerstag vergangener Woche einen 36 Jahre alten Mann mit holländischer Staatsangehörigkeit festgenommen. Das sagte Stefan Haffter, Sprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Kontakt mit Opfer

Der Mann befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittler seien ihm auf die Spur gekommen, weil er mit dem Opfer unmittelbar vor dessen Verschwinden Kontakt gehabt habe, sagte Haffter. Nun würden sich die Ermittlungen darauf konzentrieren, die letzten Stunden der jungen Frau zu rekonstruieren.

Die in einen Teppich gewickelte Leiche der 20-Jährigen war am 25. Januar von einem Spaziergänger entdeckt worden. Die Polizei in der Schweiz geht davon aus, dass die Frau vor dem 24. Dezember 2017 in einem Fahrzeug in den Wald gebracht worden war. Das Institut für Rechtsmedizin in St. Gallen habe die Identität der Frau geklärt, hieß es. Sie war am 12. November 2017 als vermisst gemeldet worden.

Ob die Frau gewaltsam ums Leben kam oder ob es sich um einen Unglücksfall handelt, werde derzeit noch untersucht, sagte Haffter.