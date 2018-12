Verdächtiger nach Angriffen auf Frauen schweigt zu Vorwurf

Von Schwäbische Zeitung

Eingeschaltetes blaues Blinklicht und tönendes Martinshorn: Dies Kombination ist für jeden Verkehrsteilnehmer Signal, sofort freie Bahn für Rettungsdienst, Feuerwehr oder Polizei zu machen.

Einen 75-jährigen Autofahrer interessierte dies nicht. Er stand am Freitag gegen 10.30 Uhr mit seinem BMW in der Ulmer Blaubeurer Straße als Erster an einer roten Ampel. Als sich auf der zweispurigen Straße von hinten ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn näherte, machten alle Autofahrer dem Rettungdienst Platz - nur der 75-Jährige ...