Verbraucherzentrale startet Aktion gegen Einweg-Kaffeebecher

Mit einer Kampagne für Mehrweg-Kaffeebecher will die Verbraucherzentrale Hamburg die zunehmende Müllflut durch den beliebten Coffee to go eindämmen. Jährlich werden nach Berechnungen der Verbraucherzentrale in Deutschland rund 6,4 Milliarden Pappbecher samt Plastikdeckel verbraucht und landen im Abfall. Die damit verbundene Umweltbelastung durch die Herstellung und Entsorgung finde bisher kaum Beachtung“, sagte Dirk Petersen, der Umweltexperte der Verbraucherzentrale. Viele Coffeeshops hätten auch Mehrwegbecher im Sortiment und häufig gebe es Rabatte für Kunden mit eigenem Becher.