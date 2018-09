Verband: Verbraucher muss bei Energiewende in Mittelpunkt

Von Schwäbische Zeitung

Eine Bootsstreife der Wasserschutzpolizei fand bei Friedrichshafen am Freitag drei Stabbrandbomben bei der Schlosskirche im Bodensee. Sie befanden sich in etwa 1,30 Meter Wassertiefe in einem Uferabstand von rund 100 Metern.

Spezieller Behälter zum Transport Die etwa 60 cm langen, sechseckigen Bomben mit einem Durchmesser von rund acht Zentimetern wurden von der Wasserschutzpolizei vom Seegrund geborgen und mit einem speziellen Transportbehälter transportiert.