Verband: Städte haben Nachholbedarf bei Digitalangeboten

Von Schwäbische Zeitung

Das Gesundheitsamt meldet den ersten bestätigten Corona-Fall in Baden-Württemberg. Laut einer Mitteilung hat sich der 25-jährige Mann aus dem Landkreis Göppingen bei einer Italienreise in Mailand angesteckt. Am Dienstagabend sei die Infektion bei ihm nachgewiesen worden.

Der Mann erkrankte nach seiner Rückkehr an grippeähnlichen Symptomen und habe daraufhin Kontakt mit dem örtlichen Gesundheitsamt aufgenommen. Es erfolgte ein Test auf Coronaviren.