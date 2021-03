Veranstalter halten an Mobile World Congress fest

In der vergangenen Woche durften bereits Friseure ihre Läden wieder aufmachen. Am heutigen Montag folgen weitere Öffnungsschritte, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben. Ein Überblick was in Tuttlingen gilt - und wo ein Nachbarkreis abweicht.

Private Treffen Es sind wieder Treffen von bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten möglich. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Eheschließungen sind wieder unter der Teilnahme von zehn Personen möglich.