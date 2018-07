Vater von Amy Winehouse veröffentlicht Jazzalbum

London (dpa) - Der Vater von Skandal-Sängerin Amy Winehouse, Mitch Winehouse, hat ein eigenes Album mit Jazz- und Swingklassikern herausgebracht. Der 59-Jährige hatte immer wieder berichtet, wie sehr er selber gerne Sänger geworden wäre.

Ohne die Hilfe und Ermutigung seiner Tochter aber hätte er das nie geschafft, sagte der ehemalige Taxifahrer am Mittwoch bei der Vorstellung des Albums mit dem Titel „Rush of Love“ in London.

„Amy kann wegen eines Geschäftstermins heute leider nicht hier sein“, sagte er. „Aber natürlich hat sie das Album gehört. Und sie findet es toll.“ Pläne, ein Duett mit seiner 26 Jahre alten Tochter zu singen, gebe es aber noch nicht. Amy nehme gerade neue Songs auf, die die Fans bald zu hören bekommen würden.