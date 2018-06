Van-de-Velde-Jahr startet mit Schau in Apolda

Apolda (dpa) - Mit der Ausstellung eines Henry-van-de-Velde-Schülers im Kunsthaus Apolda startet Thüringen in das Gedenkjahr für den belgischen Architekten und Designer.

An diesem Samstag wird eine Retrospektive von Max Ackermann (1887-1975) eröffnet, der in jungen Jahren bei van de Velde Ornament- und Modellierkurse besucht hatte. Zu sehen sind 150 Gemälde, Zeichnungen und Pastelle Ackermanns. Ein Großteil davon wurde erst kürzlich wiederentdeckt, wie der Kunstverein Apolda Avantgarde am Donnerstag mitteilte. Das Themenjahr in Thüringen und Sachsen ist dem 150. Geburtstag des Jugendstilkünstlers Henry van de Velde (1863-1957) gewidmet, der die Weimarer Kunstgewerbeschule gegründet hatte. Aus ihr ging später das Bauhaus hervor.