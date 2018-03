Val McDermid über den „Sinn des Todes“

So eigenwillig die Autorin, so eigenwillig ihre Helden: Val McDermid hat sich für ihre jüngste Protagonistin, die Polizistin Karen Pirie, einen neuen, alten Fall ausgedacht. Insofern nicht ungewöhnlich, weil Pirie Chefin der Historic Cases Unit ist, der Abteilung für alte ungelöste Fälle.

In „Der Sinn des Todes“ jedoch gibt es einen aktuellen Vorfall, der anscheinend mit einem 20 Jahre zurückliegenden ungelösten Mordfall in Dundee zusammenhängt. Pirie ermittelt, obwohl sie psychisch stark angeschlagen ist, lieber eine Auszeit nehmen und erst einmal den Tod ihres Lebensgefährten Phil verarbeiten sollte. So macht sie es sich und ihrem Umfeld nicht immer unbedingt leicht.

Mit Karen Pirie startete McDermid 2003 ihre vierte Krimi-Reihe. Daneben erreichte die heute in Edinburgh lebenden Schottin bereits mit ihrer lesbischen Journalistin Lindsay Gordon, der Privatdetektivin Kate Brannigan sowie den beiden Profilern Carol Jordan und Tony Hill ein Millionenpublikum.

