Uwe Tellkamp: „Schwebebahn“ nach „Turm“

Dresden/Berlin (dpa) - Der Schriftsteller Uwe Tellkamp hat ein neues Buch geschrieben. Zwei Jahre nach dem preisgekrönten Roman „Der Turm“ kommt der Band „Die Schwebebahn - Dresdner Entdeckungen“ heraus.

„Er erscheint am 20. September im Inselverlag“, sagte eine Sprecherin des Berliner Suhrkamp Verlages der Nachrichtenagentur dpa. Beschrieb Tellkamp im „Turm“ das Akademikermilieu im Dresdner Nobelviertel Weißer Hirsch in den letzten Jahren der DDR, liegt der Fokus nun auf dem weniger beachteten Stadtteil Johannstadt. Dort verbrachte Tellkamp seine früheste Kindheit in einem Plattenbau, bevor die Familie in eine Villa auf dem Weißen Hirsch zog.

Der 1968 in der Elbestadt geborene Schriftsteller kam 1989 wegen Befehlsverweigerung beim Wehrdienst in Haft. Wegen „politischer Unzuverlässigkeit“ verlor er seinen Medizinstudienplatz. Erst nach der Wende konnte er das Studium in Leipzig, New York und Dresden fortsetzen.

Im Jahr 2000 veröffentlichte er seinen Debütroman „Der Hecht, die Träume und das Portugiesische Café“, 2005 folgte „Der Eisvogel“ und 2008 „Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land“. Der Roman, für den er den Deutschen Buchpreis erhielt, wird verfilmt und kommt in Dresden auf die Bühne. Derzeit schreibt Tellkamp, der seit 2009 mit Frau und zwei Kindern wieder in seiner Heimatstadt wohnt, an der „Turm“-Fortsetzung.