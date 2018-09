Uwe-Johnson-Tage 2018 gestartet

Mit einer Lesung des Autors Thomas Brussig haben in Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern die Uwe-Johnson-Tage 2018 begonnen.

Der 53-jährige Berliner - bekannt unter anderem für die Vorlage zur Filmkomödie „Sonnenallee“ - las am Montagabend aus seinem Buch „Beste Absichten“. Darin geht es um eine Ostberliner Band im Jahr 1989 und ihre existenziellen Probleme nach dem Mauerfall.

Bis zum 24. September werden die Uwe-Johnson-Tage in Neubrandenburg, in Güstrow (ebenfalls Mecklenburg-Vorpommern) und in Berlin ausgerichtet. Als Höhepunkt gilt die Verleihung des Uwe-Johnson-Literaturpreises an den Berliner Schriftsteller Ralf Rothmann am 21. September.

Der 65-Jährige erhält die erstmals mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern in Berlin für „Der Gott jenes Sommers“. Darin geht es um eine 13-Jährige, die 1945 mit Mutter und Schwester aus dem bombardierten Kiel fliehen muss. Rothmann zeige, dass Krieg nicht allein Tod und Verletzung, Entbehrung und Angst bedeute, sondern die Seele angreife, urteilte die Jury. Es gab rund 100 Bewerbungen.

Die Uwe-Johnson-Tage werden seit 1994 immer im September veranstaltet. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben - an deutschsprachige Autoren, in deren Werk sich Bezugspunkte zu Johnsons Poetik finden. Johnson (1934-1984), der in Cammin, dem heutigen Kamien Pomorski in Polen, geboren wurde und in Güstrow aufwuchs, wird zu den wichtigsten Autoren im geteilten Deutschland gezählt.

Uwe-Johnson-Tage