Utrecht: Polizei nimmt Hauptverdächtigen fest

Gerhard Ecker will nur noch gut ein Jahr Oberbürgermeister in Lindau sein. Im März 2020 können die Lindauer somit erstmals nach fast sechzig Jahren wieder den OB und den Stadtrat am gleichen Tag wählen. Die meisten Stadtratsfraktionen begrüßen das und suchen jetzt nach Kandidaten für die Nachfolge.

Ecker will seine Amtszeit zum 30. April 2020 aus persönlichen Gründen vorzeitig beenden. Das hat er am Montagmittag per Pressemitteilung angekündigt.