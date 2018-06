Utøya-Terrorist scheitert mit Beschwerde gegen Haftbedingungen

Von Schwäbische Zeitung

Schüsse auf dem Bodensee - am späten Mittwochnachmittag wurde die Polizei zu einem Einsatz in Friedrichshafen gerufen. Wie die Beamten mitteilten, habe ein Zeuge Schüsse auf dem See gehört und konnte mit mit seinem Fernglas zwei Mietboote beobachten, aus deren Richtung die Schießgeräusche kamen.

Die von ihm alarmierte Wasserschutzpolizei Friedrichshafen konnte die beiden Mietboote, die jeweils mit vier Personen besetzt waren, beim Anlegen kontrollieren.