User beklagen Ausfälle bei Facebook und Instagram

Eine größere Störung hat am späten Montagabend für Ausfälle bei den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram gesorgt. Auf der Webseite Allestörungen.de meldeten Nutzer der sozialen Netzwerke ab kurz vor 23 Uhr Ausfälle der Dienste. So seien beide Social-Media-Plattformen zeitweise nicht erreichbar. Zudem beklagten Nutzer, dass sie keine Status-Aktualisierungen posten konnten. Auch auf den Facebook-Seiten der Schwäbischen Zeitung konnten am späten Abend keine neuen Beiträge gepostet werden. Twitter-Nachrichten von Facebook-Nutzern ließen darauf schließen, dass mehrere Länder von der Störung betroffen sind.

"Facebook ist bald wieder verfügbarFacebook ist momentan wegen Wartungsarbeiten nicht verfügbar, doch in einigen Minuten solltest du wieder Zugriff haben." Hmmm, noch jemand? #facebookdown pic.twitter.com/jmS2jEt7tx— Manuel Gosch (@gosch7161) 3. September 2018