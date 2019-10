USA: Zehntausende weitere Menschen fliehen vor Waldbränden

Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien haben Zehntausende weitere Menschen in die Flucht getrieben. Die Behörden ordneten an, dass im nördlichen Bezirk Sonoma rund 50 000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. In der Region rund 120 Kilometer nördlich von San Francisco haben sich die Flammen auf eine Fläche von mehr als 100 Quadratkilometern ausgebreitet - mehr als die Fläche Manhattans. Laut der Behörden wurden 49 Gebäude zerstört, weitere 23 500 sind bedroht. Mehr als 2000 Helfer bekämpfen das sogenannte Feuer.