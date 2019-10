USA verhängen Sanktionen gegen die Türkei

Von Deutsche Presse-Agentur und lnw und Martin Oversohl

Nacht für Nacht verfolgt den Mann aus Kaarst das Geräusch. „Seit dem Tag des Unfalls schellt es jede Nacht“, sagt der 55-Jährige, der gebeugt vor der Richterin im Stuttgarter Landgericht sitzt. Und immer wieder wird er erinnert an den Moment im vergangenen März, in dem die Polizei an seiner Haustür klingelte und ihm die furchtbare Nachricht überbrachte.

Sein Sohn war am späten Abend bei einem schweren Unfall in Stuttgart ums Leben gekommen, auch die Erkrather Freundin des 25-Jährigen starb in den Trümmern des Kleinwagens.