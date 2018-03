USA und Südkorea wollen Frühjahrsmanöver im April beginnen

So viel steht jetzt fest: Eine „technische Ursache“ hat der Großbrand der Kirche St. Jodok in der Ravensburger Innenstadt nicht. Das bedeutet: Das Feuer, das am Samstag, 10. März, von einem brennenden Sofa ausgegangen war, ist entweder auf Brandstiftung oder Fahrlässigkeit zurückzuführen.

Um dem oder den Schuldigen auf die Spur zu kommen, sucht die Polizei Zeugen. Auch Fotos oder Videos, die jemand gegebenenfalls vom Brand gemacht hat, könnten aufschlussreich sein.