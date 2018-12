USA: Teilweiser Stillstand der Regierungsgeschäfte kommt

Von Schwäbische Zeitung und Franziska Wiedenhöfer

Das größte Heavy-Metal Open Air Süddeutschlands geht in die nächste Runde: Das Summer Breeze in Dinkelsbühl an der Romantsichen Straße präsentiert sich zu seinem 19. Geburtstag mit neuem Sonderprogramm und einer zusätzlichen Bühne.

Zwar ein bisschen kleiner als der große Bruder „Wacken“ in Norddeutschland, dafür aber noch härter und schwärzer wird sich auch in diesem Jahr das Festival mit den lauten Sounds in Franken zeigen. Und nicht nur für Headbanger auf der Ostalb, sondern für Metal-Fans aus ganz Europa ist das ein triftiger ...