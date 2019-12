USA stufen Drogenkartelle doch nicht als Terrorgruppen ein

Von Deutsche Presse-Agentur und Anika Stiller

Ein langer metallener Tisch, davor vier apfelgrüne Plastikstühle, über jedem Platz ein Spiegel und rechts davon je eine angekettete Schere - der erste Drogenkonsumraum in Baden-Württemberg ist simpel eingerichtet, hell und sauber. Am Freitag (11.00 Uhr) wird er in Karlsruhe eröffnet. Abhängige sollen in Zukunft hierher kommen können, um unter hygienischen Bedingungen selbst mitgebrachte Suchtmittel einzunehmen.

Mit den Scheren können die Besucher eingewickelte Rauschmittelportionen öffnen, erklärt Sozialarbeiter Eric Kramer.