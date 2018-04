USA prüfen Berichte über Chemiewaffeneinsatz

Ein Kribbeln im Bauch und plötzlich sinkt die Nase des Zeppelins Richtung Langenargener Seeufer. Gelächter in der Gondel. Ängstlich ist keiner der zehn Passagiere bei den extremen Manövern des Luftschiffs am Samstag. Achterbahngefühle kommen auch nicht auf. Dafür zeigt Zeppelin mit den neuen Xtrem-Flügen, was die Luftschiffe alles können.

Schlicht geradeaus fahren und dabei traumhafte Aussichten auf den Bodensee und die Alpen genießen – dafür ist der Zeppelin bekannt.