USA kündigen weitere Sanktionen gegen Russland an

Es ist der frühe Morgen der Großrazzia in der Ellwanger Landeserstaufnahmestelle Anfang Mai. Hunderte Polizisten stürmen die Gebäude und Zimmer der afrikanischen Bewohner. Auch das, in dem ein 21-Jähriger mit vier weiteren Personen schläft. „Polizei“, sollen die Beamten laut beim Eindringen ins Zimmer gerufen haben. „Fuck the police“, schallt ihnen als Antwort entgegen. Einer wehrt sich so sehr, dass ihm am Mittwochvormittag im Ellwanger Amtsgericht der Prozess gemacht wird.