USA isoliert: Tiefer Dissens bei den G7-Finanzministern

Von Schwäbische Zeitung

Mit 3,79 Meter in Friedrichshafen ist der Wasserpegel am Bodensee derzeit ungewöhnlich hoch. Grund sind offenbar anhaltende Regenfälle - und eine Pflanze.

Mit 3,79 Metern in Friedrichshafen und 3,66 Metern in Konstanz hat der Bodensee damit am Montag und Dienstag einen Rekordpegel erreicht. „Für den 23. Januar ist es der höchste Pegel seit Beginn der Messungen“, sagte Michael Dienst von der Arbeitsgruppe Bodenseeufer (AGBU) im Gesprä