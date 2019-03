USA gratulieren Guaidó zu sicherer Rückkehr nach Venezuela

Die Vereinigten Staaten haben dem venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaidó zur sicheren Rückkehr in sein Land gratuliert. Guaidó war nach eineinhalb Wochen im Ausland am Flughafen der Hauptstadt Caracas eingetroffen. Er wurde dort nicht festgenommen. Das venezolanische Volk habe durch sein Handeln einen friedlichen, demokratischen Übergang geschaffen, heißt es in einer Mitteilung des US-Außenministeriums. Gegen Guaidó läuft ein Ermittlungsverfahren, die Justiz hatte ein Ausreiseverbot verhängt.