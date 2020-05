USA: Festnahmen nach Erschießung von unbewaffnetem Schwarzen

Auch an den vier Grundschulen in den Biberacher Teilorten Mettenberg, Ringschnait, Rißegg und Stafflangen wird zum kommenden Jahr Schulsozialarbeit eingeführt. Jede Schule erhält dafür eine 0,25-Stelle. Abzüglich von Zuschüssen durch Land und Landkreis verbleiben für die Stadt Kosten von 52.400 Euro jährlich.

Zuständig für die Schulsozialarbeit soll, wie an den Schulen in der Kernstadt, der Verein Jugend Aktiv sein. Der Hauptausschuss hat dem zugestimmt, es fehlt noch das Ja des Gemeinderats, das am 25.