USA: Erfolg bei Test von Ebola-Impfstoff

Der Test eines neuen Ebola-Impfstoffes an Menschen in den USA ist Forschern zufolge vielversprechend angelaufen. Die Probanden hätten das Mittel gut angenommen, ihre Immunsysteme hätten positiv reagiert.

Das teilten die Wissenschaftler am Mittwoch auf der Internetseite des „New England Journal of Medicine“ auf Basis vorläufiger Ergebnisse mit. Sicherheitsbedenken hätten sich nicht ergeben.

Es ist der erste Test eines Ebola-Impfstoffes an Menschen in den USA. Das Mittel namens „VRC 207“ war vom US-Institut für Allergien und ansteckende Krankheiten (NIAID) gemeinsam mit dem Pharmahersteller GlaxoSmithKline entwickelt worden. An Affen wurde es erfolgreich getestet. Eigentlich hätten die Versuche an Menschen erst später stattfinden sollen, wegen der in Westafrika ausgebrochenen Ebola-Epidemie wurden sie jedoch vorgezogen.

Die auf 48 Wochen angelegten Untersuchungen nahe der Hauptstadt Washington werden an 20 gesunden Erwachsenen zwischen 18 und 50 Jahren vorgenommen. Nach NIAID-Angaben sind sie so gestaltet, dass sich die Teilnehmer nicht mit der lebensgefährlichen Erkrankung anstecken können.

Ergebnisse beim New England Journal of Medicine

NIAID zum Test