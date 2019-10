USA: Beschuss eigener Truppen durch türkische Artillerie

Von Schwäbische Zeitung und Christoph Klawitter

Einen spannenden, aber auch berührenden Vortrag über den Widerstandskämpfer Reinhold Frank hat Rechtsanwalt Norbert Gross am Donnerstagabend in Bachhaupten gehalten. Der Rechtsanwalt Reinhold Frank wurde im Zuge des gescheiterten Attentats auf Hitler verhaftet und 1945 hingerichtet. Zu Ehren des Widerstandskämpfers trägt das Schulzentrum in Ostrach seinen Namen, auch eine Straße in Ostrach ist nach ihm benannt. Norbert Gross, der Referent des Abends, war bis 2011 Präsident der Rechtsanwaltskammer beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe.