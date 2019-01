USA: Bericht über Bewegung im Mauer-Streit

US-Präsident Donald Trump hat eine weitreichende Stellungnahme zur Situation an der US-Südgrenze angekündigt. Er wolle heute um 15.00 Uhr Ortszeit, also um 21.00 Uhr deutsche Zeit, eine größere Ankündigung machen, die sich auch mit dem Regierungs-Shutdown beschäftigt, schrieb Trump auf Twitter. Parallel dazu schreibt die „New York Times“, die Demokraten hätten in einer Änderung des Haushaltsgesetzes eine Milliarde Dollar im Zusammenhang „mit Ausgaben für die Grenzsicherung“ eingefügt. Dies seien erste Anzeichen für Bewegung in dem Streit zwischen Trump und den Demokraten, heißt es.