Die USA haben die Luftangriffe auf ein syrisches Krankenhaus mit mindestens 30 Todesopfern als „in jeder Hinsicht verwerflich“ verurteilt. Das sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Einmal mehr appelliere man an die Regierung in Damaskus, alles zu tun, um die Situation im Land zu beruhigen. Der Angriff in Aleppo traf nach Angaben örtlicher Helfer ein wichtiges Zentrum für Kinderheilkunde. Es liegt in einem von Rebellen gehaltenen Gebiet.